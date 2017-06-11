У оппозиционера Мальцева снова провели обыск в рамках "дела 26 марта"

Денис Романов сообщил, что Политикова отвезли в Следственный комитет России, а остальных задержанных, в том числе, Вячеслава Мальцева и Константина Зеленина доставили в РОВД Одинцово. По его словам, обыски начались в субботу около 22:00 и проходили в штабе Мальцева в Лохино.

"Алексей Политиков — это соратник Мальцева с Дальнего Востока. Я так понимаю, что у них появилась информация, что он находится в Москве, завели уголовное дело. Сегодня СКР пришел туда с обыском, спецназ ворвался, выбили обе двери",— рассказал Романов.

Позднее Мальцева отпустили из полиции, а против Политикова завели уголовное дело по статье ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сегодня в Басманном суде ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, Вячеслава Мальцева ранее уже преследовали по мотивам события 26 марта. Его задержали утром 13 апреля в своей квартире в Саратове. Также сообщалось о проводимых СКР обысках в квартирах оппозиционера и двух его соратников. Позже стало известно, что проведенные обыски были связаны с делом о нападении на полицейского на митинге 26 марта.