У питерского следователя из Lexus украли 100 тысяч рублей и папку с документами

Сотрудника Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ обокрали в Санкт-Петербурге, сообщает "Оперативное прикрытие".
Пропажу сумки-портфеля из черной кожи 35-летний начальник отдела СКР на транспорте обнаружил 26 августа около 15.30 на парковке магазина "Леруа Марлен". Сумку похитили неизвестные из салона автомобиля Lexus RX 200.
В сумке находились 99 тысяч рублей, паспорт и военный билет, разрешение на оружие, служебное удостоверение, три банковские карты, туалетная вода и 100 визиток. Общий ущерб составил 125 тысяч рублей.
Сумку похитили, когда следователь складывал в салон покупки — она лежала на переднем сидении, а дверца машины приоткрыта. Подозреваемый и его сообщник скрылись на автомобиле For Focus темно-синего цвета.
Ведется разбирательство.
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