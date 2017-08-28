У питерского следователя из Lexus украли 100 тысяч рублей и папку с документами

Пропажу сумки-портфеля из черной кожи 35-летний начальник отдела СКР на транспорте обнаружил 26 августа около 15.30 на парковке магазина "Леруа Марлен". Сумку похитили неизвестные из салона автомобиля Lexus RX 200.

В сумке находились 99 тысяч рублей, паспорт и военный билет, разрешение на оружие, служебное удостоверение, три банковские карты, туалетная вода и 100 визиток. Общий ущерб составил 125 тысяч рублей.

Сумку похитили, когда следователь складывал в салон покупки — она лежала на переднем сидении, а дверца машины приоткрыта. Подозреваемый и его сообщник скрылись на автомобиле For Focus темно-синего цвета.

Ведется разбирательство.