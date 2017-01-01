У России отобрали право на проведение чемпионата мира по биатлону

Такое решение принял внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом в Twitter сообщил журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Напомним, Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Псковской области после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.