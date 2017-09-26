У российских туроператоров нет самолетов для вывоза пассажиров "Вим-Авиа"

На данный момент с курортов необходимо как-то вывезти от 50 до 80 тыс. клиентов проблемной авиакомпании. Всего же билеты "Вим-Авиа" приобрели 190 тыс. человек. В эту цифру входят пассажиры регулярных и чартерных рейсов.

Проблема осложняется тем, что в данный момент на туристическом рынке мало свободных бортов. "Если бы они дотянули до конца сентября, борта можно было бы поискать. Туроператоры сейчас в этой ситуации должны будут экстренно решать вопросы, что делать с туристами", — цитирует Тюрину RNS.

Пока неизвестно, какие авиакомпании будут заниматься вывозом туристов. Убытки туроператоров в результате этой ситуации составят как минимум несколько миллионов долларов. "Главное туристов вывезти, потому что тур туда можно аннулировать, но, конечно, туроператоры будут вынуждены возвращать деньги. Туроператоры теряют депозиты, которые они заплатили "Вим-Авиа", а это несколько миллионов долларов", — добавила Тюрина.

Между тем The Bell сообщает, что "Вим-Авиа" полностью остановила полеты. Самолеты авиакомпании не выпускают ни из Домодедово, ни из региональных аэропортов. Речь идет и о чартерных, и о регулярных рейсах. Решение о развозе пассажиров примут 27 сентября. Но рейсы "Вим-Авиа" в Анадырь и Благовещенск 26 сентября вылетят, пишет znak.com.

В "Вим-Авиа" заявили, что надеются на поддержку государства и партнеров из туристической отрасли.

В официальной группе "Вим-Авиа" в соцсети "ВКонтакте" появился пост с извинениями перед пассажирами. В нем сообщается, что в компании сложилась тяжелая экономическая ситуация: оборотные средства закончились, обслуживание, а аэропортах приостановлено. "В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании, для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли, — говорится в сообщении. — И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления".

СКР возбудил уголовное дело по факту хищений средств пассажиров должностными лицами "Вим-Авиа".

Проблемы у авиакомпании остро обозначились 29 мая — перед началом высокого летнего сезона. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.

О владельце авиаперевозчика

100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.

В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.

Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.