У ростовских погорельцев отобрали телевизор после визита губернатора

Технику привезли к погорельцам в школу №5 ночью 23 августа, однако на следующий день, после отъезда главы региона Василия Голубева, все забрали.

Крепкие мужчины вынесли всю технику и мебель, погрузив ее в ВАЗ, заявив людям, что это имущество принадлежит министерству соцзащиты, пишет издание "Вечерний Ростов". Издание утверждает, что показуха была устроена для журналистов, которые приехали для освещения визита губернатора Ростовской области.

Пожар в городе начался 21 августа на Нижегородской улице, после чего огонь перекинулся на частные дома у Театрального спуска и прочие постройки. Тогда спасатели эвакуировали несколько сотен человек.

Причиной масштабного пожара назвали несколько умышленных поджогов, произведенных одновременно в разных местах, пишет ura.ru.

Огонь охватил площадь 10 тысяч квадратных метров, пламя уничтожило 120 строений, 100 из которых — жилые дома. Погиб один человек, еще 58 обратились за медицинской помощью.