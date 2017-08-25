У ростовских погорельцев отобрали телевизор после визита губернатора

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Сегодня, 20:27.
Жизнь

Работники министерства труда и социального развития забрали из оперативного штаба, где расположили ростовских погорельцев, плазменный телевизор и прочую электронную технику.

Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года.
Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Фото: 61.mchs.gov.ru.

Технику привезли к погорельцам в школу №5 ночью 23 августа, однако на следующий день, после отъезда главы региона Василия Голубева, все забрали.

Крепкие мужчины вынесли всю технику и мебель, погрузив ее в ВАЗ, заявив людям, что это имущество принадлежит министерству соцзащиты, пишет издание "Вечерний Ростов". Издание утверждает, что показуха была устроена для журналистов, которые приехали для освещения визита губернатора Ростовской области.

Пожар в городе начался 21 августа на Нижегородской улице, после чего огонь перекинулся на частные дома у Театрального спуска и прочие постройки. Тогда спасатели эвакуировали несколько сотен человек.

Причиной масштабного пожара назвали несколько умышленных поджогов, произведенных одновременно в разных местах, пишет ura.ru.

Огонь охватил площадь 10 тысяч квадратных метров, пламя уничтожило 120 строений, 100 из которых — жилые дома. Погиб один человек, еще 58 обратились за медицинской помощью.

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