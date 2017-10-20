Минфин: у 70% алтайских сельских педагогов возросли компенсации на оплату услуг ЖКХ

В прошлом году краевое Заксобрание утвердило закон, который значительно изменил систему финансовой поддержки льготных категорий граждан, в том числе сельских педагогов. Прежде им компенсировался весь объем платежей за коммуналку. Теперь компенсация предоставляется ежемесячно в фиксированном объеме — в 2017 году это 1,8 тыс. рублей.

Власти объясняли: некоторые педагоги получают совсем небольшие суммы, а некоторые — напротив, очень крупные, исчисляемые порой в десятках тысяч рублей, так как они устанавливали электрокотлы, отапливали теплицы и другие подсобные помещения. Это нарушает принцип социальной справедливости, говорили власти. Новый закон вступил в силу 1 апреля 2017 года.

Владимир Притупов,

министр финансов Алтайского края:

Изменения оказались оправданны. Мы укладываемся в сумму, которую предусмотрели. Она не уменьшилась. Наша задача была — выровнять выплаты между разными категориями педагогов. У 70% педагогов они выросли. Они получали 500-700 рублей, поскольку не имели центрального отопления, канализации, водопровода, то есть имели ограниченный доступ к коммунальным услугам. Мы ограничили в основном тех, у кого платежи прирастали очень высокими темпами — по 20-25% в год.

Тем временем, в редакцию altapress.ru не раз обращались педагоги, которые рассказывали о том, что фиксированной выплаты на оплату услуг ЖКХ им не хватает, так как расходы на коммуналку значительно возросли. В частности, это коснулось тех граждан, которые живут в домах с центральным отоплением, где зимой платежи за тепло высокие.