Минфин: у 70% алтайских сельских педагогов возросли компенсации на оплату услуг ЖКХ

Около 70% сельских педагогов в Алтайском крае стали получать большую компенсацию на оплату услуг ЖКХ, чем прежде — до принятия прошлогоднего закона, который изменил порядок предоставления этой льготы. Об этом altapress.ru сообщил министр финансов региона Владимир Притупов. По его словам, главная задача, которую ставили перед собой власти — выровнять распределение этих средств между педагогами — выполнена.
В прошлом году краевое Заксобрание утвердило закон, который значительно изменил систему финансовой поддержки льготных категорий граждан, в том числе сельских педагогов. Прежде им компенсировался весь объем платежей за коммуналку. Теперь компенсация предоставляется ежемесячно в фиксированном объеме — в 2017 году это 1,8 тыс. рублей.
Власти объясняли: некоторые педагоги получают совсем небольшие суммы, а некоторые — напротив, очень крупные, исчисляемые порой в десятках тысяч рублей, так как они устанавливали электрокотлы, отапливали теплицы и другие подсобные помещения. Это нарушает принцип социальной справедливости, говорили власти. Новый закон вступил в силу 1 апреля 2017 года.
Владимир Притупов,
министр финансов Алтайского края:
Изменения оказались оправданны. Мы укладываемся в сумму, которую предусмотрели. Она не уменьшилась. Наша задача была — выровнять выплаты между разными категориями педагогов. У 70% педагогов они выросли. Они получали 500-700 рублей, поскольку не имели центрального отопления, канализации, водопровода, то есть имели ограниченный доступ к коммунальным услугам. Мы ограничили в основном тех, у кого платежи прирастали очень высокими темпами — по 20-25% в год.
Тем временем, в редакцию altapress.ru не раз обращались педагоги, которые рассказывали о том, что фиксированной выплаты на оплату услуг ЖКХ им не хватает, так как расходы на коммуналку значительно возросли. В частности, это коснулось тех граждан, которые живут в домах с центральным отоплением, где зимой платежи за тепло высокие.
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