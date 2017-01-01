У собственника СГК арестовали самую большую в мире яхту

В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире парусную яхту "A". Она принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, передает gazeta.ru
Яхту арестовали из-за претензий судостроительной компании Nobiskrug к заказчику, компании Valla Yachts Limited. Требования связаны с тем, что за судно в оговоренный срок не перечислили последний транш в €9,8 млн. Также у Nobiskrug есть претензии по субподрядным счетам. Общая сумма иска составляет $15,3 млн.
Как сообщалось ранее, 143-метровое судно "А" стоит 400 млн евро прошла по Балтийскому морю.
Факт
По оценке Forbes, состояние 44-летнего Андрея Мельниченко — $10,1 млрд. Он занимает 11-е место среди российских миллиардеров (в мировом рейтинге 139-е место). В числе активов бизнесмена — 90% компании "Еврохим", 92% компании СУЭК и 92,2% СГК.
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