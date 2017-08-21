У солдата в Санкт-Петербурге лопнула барабанная перепонка после удара прапорщика

Молодой человек просил у прохожих сигареты, чем вызвал недовольства прапорщика. Парень стоял в карауле по штабу Западного военного округа и решил в комнате отдыхающей смены попросить сигарету у прохожих через открытую форточку окна, выходящего на Дворцовую площадь, сообщили в аппарате Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда.

В это время начальник караула Фролов за поясной ремень рукой стащил его с подоконника, высказал претензии по этому поводу и ладонью ударил по уху. От удара потерпевший почувствовал боль и стал плохо слышать, в результате чего его госпитализировали в больницу.

По заключению судебно-медицинского эксперта, при госпитализации в ВМедА им.С.М.Кирова у потерпевшего имелась баротравма уха в виде разрыва (перфорации) барабанной перепонки, которая могла образоваться в результате удара ладонью по уху и по признаку кратковременности расценивается как легкий вред его здоровью.

Фролов свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Решением суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия), ему назначен штраф — 50 тыс. рублей.

Вместе с тем санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.