У убитого в Киеве россиянина нашли выданные в Алтайском крае права

19 июля в Киеве на парковке ТРЦ "Проспект" из автомата Калашникова расстреляли гражданина России, азербайджанца Асифа Мамедова. У убитого нашли водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края.
Об инциденте сообщили российские СМИ со ссылкой украинские издания, которые в свою очередь ссылаются на местное МВД.
На теле погибшего правооранители обнаружили около двадцати пулевых отверстий. С места происшествия преступники скрылись на черном автомобиле Lanos. По факту убийства возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Сообщается, что с 2015 года полиция Новокузнецка разыскивала Асифа Мамедова. Его подозревали в убийстве делового партнера в 2014 году.
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