У убитого в Киеве россиянина нашли выданные в Алтайском крае права

Об инциденте сообщили российские СМИ со ссылкой украинские издания, которые в свою очередь ссылаются на местное МВД.

На теле погибшего правооранители обнаружили около двадцати пулевых отверстий. С места происшествия преступники скрылись на черном автомобиле Lanos. По факту убийства возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что с 2015 года полиция Новокузнецка разыскивала Асифа Мамедова. Его подозревали в убийстве делового партнера в 2014 году.