У жительницы Барнаула похитили 6 тыс. рублей через смс-сообщение

Полицейские разыскивают преступников, похитивших у жительницы краевой столицы 6 тыс. рублей с помощью смс-сообщения, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже платья. Там же она указала номер мобильного телефона, к которому подключена услуга "мобильный банк". На телефон женщины пришло сообщение с подозрительной ссылкой. Женщина перешла по ней и с ее карты было списано 6 тыс. рублей.
Сейчас сотрудники полиции Барнаула устанавливают личности злоумышленников, обманным путем завладевших деньгами женщины.
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