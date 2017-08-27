У жительницы Барнаула похитили 6 тыс. рублей через смс-сообщение

По предварительной информации, потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже платья. Там же она указала номер мобильного телефона, к которому подключена услуга "мобильный банк". На телефон женщины пришло сообщение с подозрительной ссылкой. Женщина перешла по ней и с ее карты было списано 6 тыс. рублей.

Сейчас сотрудники полиции Барнаула устанавливают личности злоумышленников, обманным путем завладевших деньгами женщины.