У жительницы Санкт-Петербурга стоматолог удалила 22 здоровых зуба

В 2014 году подозреваемая удалила 43-летней жительнице Петербурга 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества. За "работу" она получила более 843 тыс. рублей.

Сейчас стоматолога проверяют на другие эпизоды мошенничества. Ведется следствие, пишет "Росбалт".