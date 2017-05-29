У жительницы Санкт-Петербурга стоматолог удалила 22 здоровых зуба

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, работающей стоматологом, и учредителя коммерческой структуры по статье "мошенничество".
В 2014 году подозреваемая удалила 43-летней жительнице Петербурга 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества. За "работу" она получила более 843 тыс. рублей.
Сейчас стоматолога проверяют на другие эпизоды мошенничества. Ведется следствие, пишет "Росбалт".
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