Житель Алтайского края вырастил более 900 кустов мака

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Сегодня, 15:44.
Происшествия

В Заринском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании мака и хранении марихуаны, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

Мак.
Мак. Фото: СС0.

По данным следствия, житель станции Аламбай выращивал мак на приусадебном участке. Хозяин усадьбы пояснил полицейским, что семена он посеял еще прошедшей весной. С четырех ухоженных грядок стражи правопорядка изъяли 933 куста. Все растения были направлены на исследование, которое установило, что изъятый мак относится к растениям, содержащим наркотические средства. Их общая масса составила около 2,5 килограммов.

В ходе дальнейшего осмотра усадьбы в одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили марихуану.

В отношении мужчины было возбуждено несколько уголовных дел.

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