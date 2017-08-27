Житель Алтайского края вырастил более 900 кустов мака

В Заринском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании мака и хранении марихуаны, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.
По данным следствия, житель станции Аламбай выращивал мак на приусадебном участке. Хозяин усадьбы пояснил полицейским, что семена он посеял еще прошедшей весной. С четырех ухоженных грядок стражи правопорядка изъяли 933 куста. Все растения были направлены на исследование, которое установило, что изъятый мак относится к растениям, содержащим наркотические средства. Их общая масса составила около 2,5 килограммов.
В ходе дальнейшего осмотра усадьбы в одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили марихуану.
В отношении мужчины было возбуждено несколько уголовных дел.
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