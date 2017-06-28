"Убитый" лягушонок Пепе вновь станет героем комикса

По мнению Фьюри, Пепе утратил своё изначальное значение. Лягушонок появился в 2005 году в блоге художника. Тогда Пепе символизировал молодого парня и был героем комикса "Клуб парней".

В 2016 году лягушонка стали использовать "альтернативные правые". В сентябре этого года американская еврейская правозащитная организация назвала этот мем выражением антисемитизма и других форм нетерпимости к евреям.

Создатель Пепе решил, что не хочет, чтобы мем продолжал восприниматься таким образом. Именно поэтому для Пепе устроили "похороны". Но спустя всего месяц Фьюри решил воскресить лягушонка. Он хочет собрать 10 тысяч долларов для издания нового комикса.