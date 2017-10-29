Убыточному "Первому каналу" дадут 3 миллиарда из бюджета

Господдержка поможет "Первому каналу" рассчитаться со следующими государственными организациями:

"Телевизионный технический центр" - за предоставленные услуги по организации вещания;

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - за распространение сигнала в городах с населением свыше 100 тыс. человек;

"Космическая связь" - за предоставленные каналы связи.

Также благодаря субсидии "Первый канал" сможет оплатить лицензии и договоры на право показа кино- и телеконтента и его производство.

В 2015 году "Первый канал" получил из федерального бюджета на распространение сигнала в небольших городах более 4,2 млрд руб. Помимо этого ему дали еще 3,5 млрд руб. на производство и закупки контента — в рамках разовой помощи всем СМИ с государственным участием в кризисный год после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го.



В 2016-м господдержка "Первому каналу" отдельно не раскрывалась, но известно, что субсидии из бюджета тогда не превысили 5,2 млрд руб.



Справка

Государство контролирует 51% акций "Первого канала" (у Росимущества — 38,9%, у ФГУП "ИТАР-ТАСС" — 9,1%, у ФГУП "Телевизионный технический центр" — 3%). У Национальной медиа группы, чьи основные бенефициары сейчас — Алексей Мордашов, "Сургутнефтегаз" и СОГАЗ, — 25%, оставшиеся 24% — у структуры Романа Абрамовича.







