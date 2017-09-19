Убийцу бывшего совладельца казино Altai Palace приговорили к реальному сроку в колонии

В Кузбассе осудили убийцу бывшего совладельца казино Altai Palace. 34-летнего жителя Кемерова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Убийство 34-летнего бизнесмена Тимовея Журавкова произошло 2 февраля 2016 года в селе Ягуново Кемеровской области. По данным СКР, осужденный, тоже бизнесмен, которому на момент убийства было 33 года, по телефону попросил Журавкова о встрече. В условленном месте убийца пересел в Lexus совладельца казино, где велись переговоры. Между мужчинами произошла ссора. Осужденный выхватил пистолет и трижды выстрелил в Журавкова, который скончался на месте от полученных ран.
После этого злоумышленник бросил убитого в его машину, а на своей доехал до придорожного кафе. Там он попросил сотрудников заведения вызвать полицию, заявив, что нашел Тимофея Журавкова убитым.
Осужденный вернулся на место преступления, где, чтобы снять с себя подозрения, рассказал оперативникам и следователям свою версию о находке тела. Однако сотрудник Следкома заподозрил этого "свидетеля", так как тот путался в показаниях. Мужчину тщательно допросили и получили с него различные образцы для экспертиз.
Исследования показали, что задержанный причастен к смерти потерпевшего. Он признался в убийстве и показал, где выбросил куртку и пистолет.
Во время осмотра, проведенного при силовой поддержке сотрудников ОМОН, а также при участии экспертов ГУ МВД России по Кемеровской области, эти предметы были обнаружены. Экспертизы, проведенные с курткой и оружием, также указали на причастность задержанного к убийству.
Справка
Тимофей Журавков, сын бывшего вице-губернатора Кузбасса Владимира Журавкова, проживал в селе Ягуново и являлся директором местного рыбного хозяйства, владельцем ОАО "Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат", Красного озера в Кемерове и совладельцем алтайского казино Altai Palace.
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