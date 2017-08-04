Участница группы Serebro с ногами в алмазах затмила Алину Кабаеву в стразах

Ольга Серябкина, одна из участниц группы Serebro и сольная исполнительница (псевдоним Molly) любит привлекать к себе внимание необычными нарядами.
Недавно Серябкина поделилась свои снимком и спросила у подписчиков, какая самая важная фраза для них перед сном. Комментарии к посту тут же начали появляться один за другим, но поклонники стали обсуждать певицу, а не отвечать на вопрос. На фото Ольга позирует в белом коротком платье, которое открывает ноги девушки покрытые крупными алмазами. Такие необычные колготки привлекли внимание и мужчин, и женщин.
Больше пятисот комментариев оставили под этим снимком поклонники, такого бурного обсуждения не вызвала даже Алина Кабаева, когда она появилась на публике в джинсах усыпанных стразами, пишет teleprogramma.pro.
Repost: @pushkinatalie Когда я была маленькой, то для меня художественная гимнастика была заключена в единственной девочке Алине! В юности, когда щеки мои выросли пропорционально груди, меня часто с ней сравнивали и даже "за глаза" называли Алиной))) еще чуть позже вышла песня с одноименным названием и я ездила тогда на кастинг, фото с которого есть до сих пор, но вам лучше его не видеть😂там меня слишком много🙈еще чуть позже Алина стала много бОльшим, чем девочка с лентой и даже больше чем Олимпийская чемпионка! Она стала кумиром маленьких девочек, приходящих в худ гимнастику! Среди этих девочек оказалась и моя дочь) Я не знакома с ней лично, но понять как она общается с детьми я успела за эти два дня! И знаете, прям вот до слез! Тот самый момент, когда хочется подойти и обнять ее! Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце сьемок, когда режиссер сказал "все свободны" она сказала "подождите🙌🏼" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи! Рассказала, что завтра будут детки из дет домов и все выступающие должны подарить им праздник! А еще...самый, пожалуй, трогательный момент, когда все стояли на сцене и одна малышка, видимо не веря, что Алина настоящая, аккуратно пальчиком потрогала ее, на что Алина обернулась и обняла ее, а затем и всех остальных малышек! Можете считать меня через чур сентиментальной, но это было именно так) #кабаеваалина #москва #rg #художественнаягимнастика #girls #mylife #алина #весна #красота #дети
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