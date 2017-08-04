Участница группы Serebro с ногами в алмазах затмила Алину Кабаеву в стразах

Недавно Серябкина поделилась свои снимком и спросила у подписчиков, какая самая важная фраза для них перед сном. Комментарии к посту тут же начали появляться один за другим, но поклонники стали обсуждать певицу, а не отвечать на вопрос. На фото Ольга позирует в белом коротком платье, которое открывает ноги девушки покрытые крупными алмазами. Такие необычные колготки привлекли внимание и мужчин, и женщин.

Talk to me 💨 самая важная фраза перед сном.... напишите какая ...#molly #serebro Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Июл 28 2017 в 2:32 PDT

Больше пятисот комментариев оставили под этим снимком поклонники, такого бурного обсуждения не вызвала даже Алина Кабаева, когда она появилась на публике в джинсах усыпанных стразами, пишет teleprogramma.pro.