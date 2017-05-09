Истории алтайских ветеранов: участвовать в войне - это...

Многим известны военные судьбы наших знаменитых сограждан, но сегодня мы познакомим вас с теми, кто и есть народ, — это непрославленные рядовые, сержанты, офицеры. Как они жили в то время?

…служить на самом большом корабле

Михаил Вяткин

Во время войны у СССР было три линейных корабля (у США — 27). 30 мая 1944 г. англичане передали один из своих кораблей — дредноут Royal Sovereign — Советскому Союзу. С этого дня корабль стал называться "Архангельск".

Старший краснофлотец Михаил Александрович Вяткин, барнаулец, служил на этом корабле, одном из самых больших в мире.

Наталия Ивановна Волкова, двоюродная внучка героя, написала: "…Линкор стал флагманом эскадры, созданной из переданных кораблей. До окончания войны дредноут охранял Кольский залив, который не покидал до конца войны — даже для огневого обеспечения наступления советских войск в середине октября 1944 г. и срыва эвакуации немецких войск из Финнмарка, хотя одно его появление в Варангер-фьорде сорвало бы все планы немцев. Видимо, адмиралы боялись ответственности в случае потери корабля. Единственный раз главный калибр “Архангельска” выстрелил холостым залпом в День Победы.

Награжден медалями и орденами — Славы III степени, Отечественной войны II степени".

…вносить рацпредложения

Иван Болтов

Учитель Иван Дормидонович Болотов из с. Шубенка Бийского района свои эмоции, пишет внук Андрей Коряковцев, описал в очерке. Вот фрагмент из него:

"…Я предложил новый вид противопехотной мины, которую было бы невозможно обнаружить миноискателем. Суть заключалась в том, чтобы вместо металлической оболочки мины использовать стеклянную. Сначала моим предложением заинтересовались, но потом порядочно “отчитали” за это. Дело в том, что моя модель противопехотной мины была признана антигуманной. Я только теперь понимаю, что наши люди не могли бы применять такое оружие".

…вытащить под обстрелом 18 бойцов с оружием

Евгения Объедкова

Евгения Григорьевна Объедкова, санинструктор, рядовая, с. Заводское.

Дочь (Сатарикова) пишет: "Мама. В 1943 году, окончив курсы санинструкторов, добровольцем пошла на фронт. В августе 43-го года в бою была ранена. После госпиталя вернулась домой. Умерла в 2004 г., в 79 лет".

­В документах на медаль "За отвагу" сказано, что в боях 8-9 августа 1943 г. "под огнем противника вынесла с поля боя 18 бойцов и командиров Красной армии с их оружием". Обратим внимание: на фронте она провела всего ничего, а подвиг совершить успела. В 1943-м ей было 18 лет.

...водить военный бензовоз и быть донором

Татьяна Заполоцкая

Рядовая Татьяна Васильевна Заполоцкая (Азарова) в 21 год, в 1942 г., была зачислена добровольцем. Служила на военном аэродроме шофером и "обеспечивала на автомобиле заправку самолетов".

За время службы Т. В. Заполоцкой объявили 12 благодарностей. Она, начиная с фронта, была донором.

…мечтать о сцене

Борис Мезрин

Гвардии сержант Борис Мезрин награжден орденом Красной Звезды.

После войны, получив артистическое образование, более 20 лет проработал актером в краевом театре драмы г. Барнаула. А начинал путь на сцену с военной художественной самодеятельности.

…погибнуть в бою

Гвардии красноармеец Николай Федорович Яковец. На сайте "Бессмертного полка" о нем есть лишь два слова: "Оборонял Сталинград".

Из документов понятно, что боец погиб в 27 лет, 8 октября 1942 г. Где похоронен (и похоронен ли) — неизвестно. Командир его части в 1944 г. подписал "Акт о вручении медали “За оборону Сталинграда”". Ближайший родственник — жена Мария Максимовна, проживала в Барнауле на ул. Пролетарской. Ей, вероятно, и передали награду.

Справка

Каждый четвертый отважный сибиряк — наш земляк. С краем связаны биографии 338 Героев Советского Союза, 77 кавалеров орденов Славы трех степеней. Из 1255 сибирских Героев Советского Союза каждый четвертый родился, жил, призывался или служил на Алтае!

Первым из жителей Алтая звание Героя получил Александр Грязнов, командир танка. В бою с финнами в Карелии танк А. Грязнова подбили. Экипаж вел бой, а когда закончились патроны и танк окружили, командир несколькими гранатами взорвал топливный бак. За этот геройский поступок 22 июля 1941 года ему присвоено звание Героя посмертно.

Больше всего Героев было среди тех, кто сражался в пехоте. На Алтае родилась и женщина — Герой Советского Союза Вера Кащеева.

По данным создателя историко-патриотического цикла "Боевая слава Алтая" генерал-майора Михаила Карначева: "Героев Советского Союза из Барнаула 37 человек, из Бийска — 21, Рубцовска — 12, села Старая Тараба Кытмановского района — 3".

("АП", 16 апреля 1969 года).