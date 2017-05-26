Учебно-тренировочные сборы по фигурному катанию пройдут в Барнауле

Воспитанник великого тренера Алексея Николаевича Мишина вместе со своей талантливой воспитанницей Станиславой Молчановой поделятся секретами мастерства с Алтайскими фигуристами. В процессе тренировок участники сборов улучшат навыки и мастерство своего катания. По словам организаторов это мероприятие даст новый импульс к развитию фигурного катания в Алтайском крае и городе Барнауле.

Кроме того, по итогам сборов 3 июня в 19.00 запланировано красочное завершение сезона — отчетный концерт. В нем зрители увидят показательные выступления участников — талантливых фигуристов нашего края и, конечно же, изюминкой шоу станет выход на лед самого Сергея Добрина.

Вход свободный, приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов и насладиться красивым катанием!

Кстати, стать участником может каждый — информация по телефону: 8 (3852) 25-36-83