Учёные: через 15 лет люди перестанут заниматься сексом

В ходе масштабного исследования, которое касалось сексуальной жизни британцев, специалисты установили, что за последние 30 лет люди стали в два с половиной раза меньше заниматься сексом. Они отмечают, что люди стали меньше интересоваться сексом из-за общения в социальных сетях, просмотра сериалов и любви к гаджетам, пишет "Петербургский дневник".

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