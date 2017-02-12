Учёные: через 15 лет люди перестанут заниматься сексом

Профессор Кембриджского университета Дэвид Спигелхалтер заявил, что сексу угрожает опасность. По его словам, за последние несколько десятков лет зафиксировано снижение сексуальной активности. Если ничего не изменится, то через 15 лет люди и вовсе прекратят заниматься сексом, считает ученый.
В ходе масштабного исследования, которое касалось сексуальной жизни британцев, специалисты установили, что за последние 30 лет люди стали в два с половиной раза меньше заниматься сексом. Они отмечают, что люди стали меньше интересоваться сексом из-за общения в социальных сетях, просмотра сериалов и любви к гаджетам, пишет "Петербургский дневник".
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