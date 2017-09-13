Ученые доказали, что голодание вызывает бурный рост волос

Эту связь обнаружили в ходе полугодовых наблюдений за двумя группами мышей. Первую из них ограничивали в еде, а второй позволяли принимать питание в обычном режиме.

Те мыши, которым давали лишь 60% рациона, стали не только в два раза легче, но у них еще и увеличилась толщина кожного покрова, возросла общая длина кровеносных сосудов в коже, а также увеличилась длина и плотность волос.

По мнению бразильских ученых, к подобным изменениям привела адаптация мышей к новому режиму питания. Звери из "голодающей группы" меньше теряли тепла на поддержание постоянно температуры тела, это и привело к росту волос. ПО мнению ученых, эта же зависимость есть между едой и ростом волос есть и у людей.