Ученые доказали, что голодание вызывает бурный рост волос

Бразильские исследователи провели эксперимент, который доказал связь между голоданием и ростом волос, пишет РИА Новости.
Эту связь обнаружили в ходе полугодовых наблюдений за двумя группами мышей. Первую из них ограничивали в еде, а второй позволяли принимать питание в обычном режиме.
Те мыши, которым давали лишь 60% рациона, стали не только в два раза легче, но у них еще и увеличилась толщина кожного покрова, возросла общая длина кровеносных сосудов в коже, а также увеличилась длина и плотность волос.
По мнению бразильских ученых, к подобным изменениям привела адаптация мышей к новому режиму питания. Звери из "голодающей группы" меньше теряли тепла на поддержание постоянно температуры тела, это и привело к росту волос. ПО мнению ученых, эта же зависимость есть между едой и ростом волос есть и у людей.
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