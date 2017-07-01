Ученые: фотографирование полезно для развития памяти

Благодаря фотокамере можно значительно улучшить мозговую активность. Ученые провели эксперимент с участием 294 добровольцев. Участников исследования разделили на две группы.

Добровольцы из первой группы должны были посетить музей, взяв с собой фотокамеры и сделать как минимум 10 снимков. Остальные участники пришли без фотоаппаратов. Во время экскурсии они прослушали гида, а в конце ответили на некоторые вопросы по поводу экспонатов.

Результаты показали, что те, кто фотографировал в музее, запомнили экспонаты намного лучше, но хуже восприняли аудиоданные.