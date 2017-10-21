Ученые: инопланетяне живут под водой, потому их еще не обнаружили земляне

Изучая списки недавно открытых экзопланет, где вода может существовать в жидком виде, планетолог из НАСА обратил внимание на то, что многие планеты, похожие по размерам на Землю, но являются океаническими мирами. Они могут быть как полностью покрыты жидкой водой, так и коркой льда.

Как показали его расчеты, подобные планеты должны быть более дружелюбными для зарождения и развития жизни, чем подобные Земле. Стерн полагает, что если внеземная жизнь и существует, то она, скорее всего, обитает в глубинах водных миров.

"Обитатели подобных миров не будут даже подозревать, что во Вселенной существуют звезды, космос и другие планеты. Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга", — заключает ученый.