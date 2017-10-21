Ученые: инопланетяне живут под водой, потому их еще не обнаружили земляне

Большую часть потенциально обитаемых планет, скорее всего, составляют водные миры, покрытые льдом. Об этом заявил Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons, на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово, пишет РИА Новости. Поэтому земляне до сих пор не установили контакта с инопланетянами.
Изучая списки недавно открытых экзопланет, где вода может существовать в жидком виде, планетолог из НАСА обратил внимание на то, что многие планеты, похожие по размерам на Землю, но являются океаническими мирами. Они могут быть как полностью покрыты жидкой водой, так и коркой льда.
Как показали его расчеты, подобные планеты должны быть более дружелюбными для зарождения и развития жизни, чем подобные Земле. Стерн полагает, что если внеземная жизнь и существует, то она, скорее всего, обитает в глубинах водных миров.
"Обитатели подобных миров не будут даже подозревать, что во Вселенной существуют звезды, космос и другие планеты. Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга", — заключает ученый.
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