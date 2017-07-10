Ученые: к 2050 году уровень мирового океана достигнет рекордной отметки

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Сегодня, 06:34.
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Американские ученые определили, что к 2050 году уровень Мирового океана может ежегодно подниматься до рекордной отметки. До этого вода так поднималась один раз за сто лет, сообщает портал "Актуальные новости".

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан. Фото: открытые источники (CC0).

Исследователи провели опыты с использованием новых данных и продвинутых моделей мирового океана для улучшения глобальных прогнозов. Под угрозой оказались западная часть США, а также практически вся Европа и Австралия. 

Доцент Университета Центральной Флориды Томас Уол считает, что поднятие уровня воды ежегодно приводит к гибели людей и многомиллиардным убыткам. Ученые установили, что с поднятием воды, разрушительные последствия урагана 1 категории (самой низкой), будут иметь такие же последствия, как 2 и 3 категории, но с меньшим уровнем воды. 

Ранее сообщалось, что через пару столетий на планете начнется новый всемирный потом. Ученые из NASA заявляли, что повышение уровня Мирового океана уже идет: сейчас уровень воды растет на 1,9 миллиметра в год. А вот по расчетам специалистов ООН, уже в следующем веке уровень Мирового океана поднимется на 6,4 метра

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