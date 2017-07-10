Ученые: к 2050 году уровень мирового океана достигнет рекордной отметки

Американские ученые определили, что к 2050 году уровень Мирового океана может ежегодно подниматься до рекордной отметки. До этого вода так поднималась один раз за сто лет, сообщает портал "Актуальные новости".
Исследователи провели опыты с использованием новых данных и продвинутых моделей мирового океана для улучшения глобальных прогнозов. Под угрозой оказались западная часть США, а также практически вся Европа и Австралия.
Доцент Университета Центральной Флориды Томас Уол считает, что поднятие уровня воды ежегодно приводит к гибели людей и многомиллиардным убыткам. Ученые установили, что с поднятием воды, разрушительные последствия урагана 1 категории (самой низкой), будут иметь такие же последствия, как 2 и 3 категории, но с меньшим уровнем воды.
Ранее сообщалось, что через пару столетий на планете начнется новый всемирный потом. Ученые из NASA заявляли, что повышение уровня Мирового океана уже идет: сейчас уровень воды растет на 1,9 миллиметра в год. А вот по расчетам специалистов ООН, уже в следующем веке уровень Мирового океана поднимется на 6,4 метра
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