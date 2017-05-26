Ученые: кофе спасет от рака печени

Сотрудники Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета выяснили, что употребление кофе способствует снижению риска возникновения онкологии. Для этого специалисты провели 26 исследований, в которых принимали участие более 2,25 миллиона человек, пишет "Дни.ру".
Во время исследований ученые установили, что употребление кофе в среднем на 20% снижает риск заболеваемости. Так, у людей, которые выпивали 2 чашки напитка ежедневно, вероятность возникновения рака печени уменьшилась на 35%, а у тех, кто пил по пять чашек, — на 50%. Примечательно, что положительный эффект дает и напиток, которые не содержит кофеин, но его нужно пить значительно в больших количествах.
Профессор Питер Хейс из Университета Эдинбурга рассказал: исследование показало, что употребление кофе снижает риск возникновения цирроза и рака печени в зависимости от дозы.
Исследователи подчеркивают, что вовсе не призывают пить по пять чашек кофе в день. Необходимо более тщательно исследовать потенциальный вред высокого содержания кофеина в рационе, поскольку некоторым категориям населения его вообще следует исключить, например, беременным.
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