Ученые: кофе спасет от рака печени

Во время исследований ученые установили, что употребление кофе в среднем на 20% снижает риск заболеваемости. Так, у людей, которые выпивали 2 чашки напитка ежедневно, вероятность возникновения рака печени уменьшилась на 35%, а у тех, кто пил по пять чашек, — на 50%. Примечательно, что положительный эффект дает и напиток, которые не содержит кофеин, но его нужно пить значительно в больших количествах.

Профессор Питер Хейс из Университета Эдинбурга рассказал: исследование показало, что употребление кофе снижает риск возникновения цирроза и рака печени в зависимости от дозы.

Исследователи подчеркивают, что вовсе не призывают пить по пять чашек кофе в день. Необходимо более тщательно исследовать потенциальный вред высокого содержания кофеина в рационе, поскольку некоторым категориям населения его вообще следует исключить, например, беременным.