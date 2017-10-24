Ученые на примере кишечной палочки доказали бесконечность эволюции человека

Сегодня, 08:54.
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Эволюция человека и всех живых организмов не прекращается, даже если вид максимально приспособлен к окружающей среде. Соответствующее исследование международной группы ученых под руководством Ричарда Ленски из Университета штата Мичиган в США опубликовано в журнале Science Alert.

Геном человека. ДНК.
Геном человека. ДНК. Фото: СС0.

Ранее ученые придерживались мнения, что при достижении максимального приспособления к окружающей действительности живые существа перестают мутировать. Но международная группа ученых под руководством Ричарда Ленски опровергла эту гипотезу.

Ленски с 1988 года следил за колонией кишечной палочки (Escherichia coli). Скорость размножения этих бактерий позволяет отследить эволюцию за относительно короткий период. Оказалось, что новые мутации у бактерий хоть и замедленно, но появляются до сих пор. Наблюдаемые микроорганизмы стали крупнее и проворнее. 

Несмотря на то, что бактерии сейчас на пике приспособленности к окружающей среде, в них продолжают протекать генетические процессы, приводящие к мутациям.

В исследовании отмечается, что выводы о бесконечности эволюции применимы ко всем живым организмам, пишут РИА Новости.

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