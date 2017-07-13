Ученые NASA обнаружили на солнце крупное пятно

Космическое агентство НАСА опубликовало на YouTube кадры крупного пятна на поверхности Солнца — оно постепенно становится видимым с Земли по мере вращения светила.
Кадры были получены Обсерваторией солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) НАСА в период с 5 по 11 июля. Хотя на видео пятно кажется относительно небольшим, оно крупнее нашей планеты, подчеркнули ученые.
Это пятно стало первым, появившимся на видимой части солнца за два дня. Во время снижения солнечной активности подобные явления происходят реже, чем обычно. Хотя пятно может вызвать солнечные вспышки, говорить об этом с уверенностью пока слишком рано, отмечают в НАСА.
Солнце испытывает чередующиеся периоды роста и снижения активности, сменяющие друг друга с периодом примерно в 11 лет. В период роста активности на Солнце значительно чаще происходят вспышки, появляются "корональные дыры" — области с повышенной скоростью солнечного ветра — и выбросы плазмы, которые становятся причиной магнитных бурь на Земле.
Главным показателем уровня активности светила считается количество солнечных пятен. Они появляются чаще при максимумах активности и значительно реже — при штиле на Солнце, пишет РИА Новости.
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