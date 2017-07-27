Ученые NASA обнаружили в Солнечной системе множество комет-убийц

Специалисты NASA выяснили, что близкие к Земле крупные кометы подлетают к нашей планете в семь раз чаще, чем считалось раньше, пишет "Росбалт".
Установить это удалось благодаря ИК-телескопу космического базирования WISE. Наземные телескопы и космические телескопы не могли заметить большинство таких комет из-за их большой удаленности от Солнца, небольших размеров и зачастую темной поверхности.
В итоге оказалось, что на расстояние ближе 225 млн километров к Солнцу каждый год приближается не менее семи комет диаметром более километра. Энергия столкновения с такими объектами во много раз превышает мощность всего ядерного потенциала Земли.
Всего в Облаке Оорта и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона комет. До этого их число оценивалось всего в 500 миллиардов.
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