Ученые NASA обнаружили в Солнечной системе множество комет-убийц

Установить это удалось благодаря ИК-телескопу космического базирования WISE. Наземные телескопы и космические телескопы не могли заметить большинство таких комет из-за их большой удаленности от Солнца, небольших размеров и зачастую темной поверхности.

В итоге оказалось, что на расстояние ближе 225 млн километров к Солнцу каждый год приближается не менее семи комет диаметром более километра. Энергия столкновения с такими объектами во много раз превышает мощность всего ядерного потенциала Земли.

Всего в Облаке Оорта и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона комет. До этого их число оценивалось всего в 500 миллиардов.