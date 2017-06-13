С федерального канала "Культура" уволили более 100 человек

С федерального телеканала "Культура" уволили 114 человек, рассказал главный редактор "Россия-Культура" Сергей Шумаков.
Главной причиной масштабного сокращения кадров стала проблема технического переоснащения и переход вещания телеканала на новый уровень в формате HD. После этого было принято решение исключить ряд дублирующих функций в персонале. Об этом Шумаков рассказал изданию "Коммерсант".
До настоящего времени телеканал "Культура" не обновлялся на протяжении последних десяти лет, из-за чего назрела необходимость перемен, что привело к сокращениям. Уволенных сотрудников, по словам Сергея Шумакова, удалось трудоустроить в другие места, пишет ura.ru.
В этом году государственное финансирование канала составило 23,5 млрд рублей.
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