С федерального канала "Культура" уволили более 100 человек

Главной причиной масштабного сокращения кадров стала проблема технического переоснащения и переход вещания телеканала на новый уровень в формате HD. После этого было принято решение исключить ряд дублирующих функций в персонале. Об этом Шумаков рассказал изданию "Коммерсант".

До настоящего времени телеканал "Культура" не обновлялся на протяжении последних десяти лет, из-за чего назрела необходимость перемен, что привело к сокращениям. Уволенных сотрудников, по словам Сергея Шумакова, удалось трудоустроить в другие места, пишет ura.ru.

В этом году государственное финансирование канала составило 23,5 млрд рублей.