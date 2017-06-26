Ученые NASA заявили, что Землю зальет вечными дождями

По прогнозам американских исследователей, в ближайшее время в разных точках нашей планеты начнутся непрекращающиеся дожди. Подобные выводы подтверждаются исследованиями за последние четыре десятилетия, согласно которым периодичность дождей значительно увеличилась за последние 50 лет.

Сотрудники аэрокосмического агентства убеждены, что из-за глобального потепления в атмосфере Земли пропадают восходящие воздушные потоки, а также испаряются облака.

Подобная тенденция в перспективе будет прогрессировать, что, в свою очередь, приведет к вечным дождям — значительно большему выпадению осадков, пишет informing.ru.