Ученые нашли гены, отвечающие за врожденный интеллект

Ученые из Нидерландов, Швеции, Великобритании и США обнаружили 40 генов, которые отвечают за врожденное развитие интеллекта у человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Genetics, пишет Lenta.ru.
Специалисты провели метаанализ работ, включающих данные почти о 80 тысячах человек европейского происхождения, в том числе детей, и отыскали эти гены.
Ученые считают, что экспрессия генов, отвечающих за развитие интеллектуальных способностей, в основном осуществляется в головном мозге и взаимодействует с развитием нервных клеток. По их словам, образование и формирование интеллекта происходит в два этапа. В первую очередь на развитие способностей у ребенка влияет наследственность, а уже по мере взросления подключаются такие факторы как воспитание и окружение.
Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что у мужчин с высоким уровнем интеллекта на 31% чаще рождаются больные аутизмом дети.
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