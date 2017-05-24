Ученые нашли гены, отвечающие за врожденный интеллект

Специалисты провели метаанализ работ, включающих данные почти о 80 тысячах человек европейского происхождения, в том числе детей, и отыскали эти гены.

Ученые считают, что экспрессия генов, отвечающих за развитие интеллектуальных способностей, в основном осуществляется в головном мозге и взаимодействует с развитием нервных клеток. По их словам, образование и формирование интеллекта происходит в два этапа. В первую очередь на развитие способностей у ребенка влияет наследственность, а уже по мере взросления подключаются такие факторы как воспитание и окружение.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что у мужчин с высоким уровнем интеллекта на 31% чаще рождаются больные аутизмом дети.