Учёные нашли еще одно полезное свойство кофе

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 27 добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Участников поделили на две группы — одна употребляла настоящий кофе, другая — напиток без кофеина.

В результате эксперимента выяснилось, что кофеин улучшает кровоток в малых кровеносных сосудах на 30% в течение 75 минут после употребления. Учёные отмечают, что этот факт свидетельствует о способности кофеина положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.