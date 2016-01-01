Учёные нашли еще одно полезное свойство кофе

Учёные из университета здорового питания в Японии обнаружили, что натуральный кофе улучшает работу малых кровеносных сосудов, сообщает Федеральное агенство новостей.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 27 добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Участников поделили на две группы — одна употребляла настоящий кофе, другая — напиток без кофеина.
В результате эксперимента выяснилось, что кофеин улучшает кровоток в малых кровеносных сосудах на 30% в течение 75 минут после употребления. Учёные отмечают, что этот факт свидетельствует о способности кофеина положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.
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