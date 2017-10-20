Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением

Основным компонентом препарата стал белок GDF15. Он регулирует массу тела у млекопитающих. Об этом эффекте известно уже несколько лет, однако только сейчас ученым удалось создать медикаментозное средство, в котором протеин не теряет эффективности при попадании в кровь.

Эксперименты на обезьянах, страдающих ожирением, показали, что белковая вакцина значительно снижает аппетит, препятствует отложению жира и ускоряет процесс его сжигания. Подопытные стали есть на 40% меньше, а масса тела уменьшилась на 10%.

В ближайшее время ученые начнут клинические испытания препарата. Исследователи планируют выяснить, имеет ли GDF15 побочные эффекты. По словам руководителя команды исследователей Мирей Веньян, значительных отклонений в самочувствии подопытных животных не наблюдалось, однако тесты на людях могут продемонстрировать иной результат.