Ученые нашли подтверждение, что первые люди на Алтае появились 800 тысяч лет назад

Этим летом велись раскопки на стоянке Карама, в пещерах Чагырская, Страшная, Денисова.

Стоянка Карама — это предполагаемая раннепалеолитическая стоянка древнего человека, которая находится в Солонешенском районе в 15 км ниже по течению Ануя от Денисовской пещеры.

В ходе раскопок ученые сделали находки, которые подтвердили несколько важных гипотез. Так, в самом древнем (22-м) слое Денисовой пещеры обнаружили зуб. "Эта находка говорит о том, что денисовцы обитали в пещере с самого начала ее функционирования как жилища человека", — пояснил Шуньков.

Таким образом, находка подтвердила гипотезу о том, что знаменитый "денисовский человек" жил здесь не 50 тысяч лет назад, как считалось ранее, а не менее чем 250-300 тысяч лет назад, пишет ТАСС. Иными словами, формирование культуры человека верхнего палеолита, носителем которой на Алтае являлся денисовец, происходило на местной основе, а не было принесено Homo Sapiens, пришедшими из Африки.

Также в этом году на стоянке Карама археологи сделали еще одно важное открытие. Археологи нашли коллекции каменных артефактов — это наиболее древние в истории человечества галечные орудия, которые по своему облику наиболее близки к знаменитым олдувайским африканским находкам, сообщает РИА Новости.

"Эти данные еще раз позволили нам подтвердить гипотезу о том, что заселение территории Евразии, в том числе и юга Сибири произошло с запада с первой миграционной волной древнейших гоминидов на стадии гомо-эректуса, которые около 2 миллионов лет назад вышли за пределы Африки. Сейчас мы точно датируем эти отложения — около 800 тысяч лет назад впервые первобытный человек появился на территории Сибири", — заявил Шуньков.