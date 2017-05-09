Учёные нашли пользу от употребления текилы

Остеопороз и некоторые другие заболевания костей можно лечить с помощью текилы, заявил мексиканский ученый Мерседес Лопес, пишут "Народные новости".
Главный ингредиент этого напитка — голубая агава — обладает химическими веществами, которые повышают поглощаемость костями кальция и магния.
Если принимать текилу в умеренных дозах, это поможет костям укрепляться, уверены мексиканские исследователи.
Испытуемыми пока стали мыши. Но в ходе экспериментов появился и побочный эффект. Из-за употребления текилы: кости не только крепнут, но и растут в диаметре.
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