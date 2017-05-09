Учёные нашли пользу от употребления текилы

Главный ингредиент этого напитка — голубая агава — обладает химическими веществами, которые повышают поглощаемость костями кальция и магния.

Если принимать текилу в умеренных дозах, это поможет костям укрепляться, уверены мексиканские исследователи.

Испытуемыми пока стали мыши. Но в ходе экспериментов появился и побочный эффект. Из-за употребления текилы: кости не только крепнут, но и растут в диаметре.