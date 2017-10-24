Ученые нашли причину, почему люди панически боятся пауков и змей

Сегодня, 22:04.
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Почему люди испытывают страх перед пауками и змеями с самого раннего возраста, узнали в Институте когнитивистики и наук о мозге Общества Макса Планка, пишет РИА Новости.

Паук-хейракантиум. Фото: из открытых источников в интернете.
Змея, которую нашли в поезде. Фото: sibfout.mvd.ru.
Выставка пауков в Барнауле. Фото: Алиса Дригина.
Змея в бийской пятиэтажке. Фото: biwork.ru.
Паук. Фото: Открытые источники.
Змея. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).
Паук-птицеед. Фото: youtube.com.
Змеиное вино. Вьетнам и Китай. Змей замачивают в спирту. По легенде, напиток повышает потенцию. Фото: whenonearth.net.
Новый вид паука Parasyrisca volynkini Fomichev. Фото: предоставлено Тигирекским заповедником.

Исследователи в качестве подопытных выбрали шестимесячных младенцев, которым показывали изображения пауков и цветов. Во время этих демонстрация измерялась степень расширения зрачков у малышей. Другим младенцам параллельно показывали рыб и змей.

Зрачок указывает экспериментаторам на уровень выработки организмом гормона норадреналина, что позволяет оценить испытываемый стресс.

Штефани Хель,
нейробиолог:

Когда мы показывали детям изображения пауков и змей вместо цветов и рыб похожего размера и окраски, у тех значительно сильнее расширялись зрачки. Так, когда младенцы смотрели на изображения пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 миллиметра, в то время как при взгляде на цветок — лишь на 0,03 миллиметра.

Результаты исследования показывают, что страх перед пауками и змеями свойственен людям с самого раннего возраста и, по всей видимости, развился в результате эволюции.

Штефани Хель,
нейробиолог:

Как и у прочих приматов, мозг человека имеет механизмы, позволяющие распознавать объект как "паука" или "змею" и очень быстро реагировать на них.

То есть страх перед пауками и змеями в нас заложен генетически.

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