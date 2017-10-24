Ученые нашли причину, почему люди панически боятся пауков и змей

Почему люди испытывают страх перед пауками и змеями с самого раннего возраста, узнали в Институте когнитивистики и наук о мозге Общества Макса Планка, пишет РИА Новости.
Исследователи в качестве подопытных выбрали шестимесячных младенцев, которым показывали изображения пауков и цветов. Во время этих демонстрация измерялась степень расширения зрачков у малышей. Другим младенцам параллельно показывали рыб и змей.
Зрачок указывает экспериментаторам на уровень выработки организмом гормона норадреналина, что позволяет оценить испытываемый стресс.
Штефани Хель,
нейробиолог:
Когда мы показывали детям изображения пауков и змей вместо цветов и рыб похожего размера и окраски, у тех значительно сильнее расширялись зрачки. Так, когда младенцы смотрели на изображения пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 миллиметра, в то время как при взгляде на цветок — лишь на 0,03 миллиметра.
Результаты исследования показывают, что страх перед пауками и змеями свойственен людям с самого раннего возраста и, по всей видимости, развился в результате эволюции.
Штефани Хель,
нейробиолог:
Как и у прочих приматов, мозг человека имеет механизмы, позволяющие распознавать объект как "паука" или "змею" и очень быстро реагировать на них.
То есть страх перед пауками и змеями в нас заложен генетически.
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