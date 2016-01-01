Учёные нашли способ победить социофобию

В ходе эксперимента исследователи поделили добровольцев с тяжелой стадией социофобии на три группы. Первые принимали лекарства, другие получали когнитивную терапию, а третья группа беседовала с психотерапевтами. Оказалось, что в ходе терапевтических бесед 85% добровольцев из третьей группы достигли успехов, а часть из них полностью вылечилась от социофобии.

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