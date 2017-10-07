Учёные нашли способ поедания птичьих перьев

Биотехнологи из Лундского университета (Швеция) объявили о том, что им удалось разработать способ переработки отходов птицеферм в пищевой продукт. Исследователи обнаружили субстанцию, способную перерабатывать перья птицы в питательный ингредиент. Об этом рассказывается в публикации на сайте университета.
Шведские ученые советуют людям питаться пищевым продуктом из птичьих перьев. Данной пищей, по словам специалистов, можно будет кормить и животных, сообщает BFM.
К данному предложению в научном сообществе относятся с настороженностью. Научная общественность уделяет большое внимание аспектам, связанным с санитарными нормами, по которым перья домашней птицы считаются наиболее опасными для развития различных эпидемий.
Однако шведские ученые отмечают, что проведенные ими эксперименты в данной области показали успешные результаты. Особенно специалисты подчеркнули, что наличие небольшого числа питательных белков, аминокислот и других полезных микроэлементов принесет только пользу. Например, подобная субстанция может увеличить привес крупного рогатого скота или надои молока.
Образованный разработчиками стартап Bioextrax планирует в течение года адаптировать технологию, чтобы белковая жидкость была безопасна и для потребления человеком и ее могли использовать в пищевой промышленности.
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