Учёные нашли способ поедания птичьих перьев

Шведские ученые советуют людям питаться пищевым продуктом из птичьих перьев. Данной пищей, по словам специалистов, можно будет кормить и животных, сообщает BFM.

К данному предложению в научном сообществе относятся с настороженностью. Научная общественность уделяет большое внимание аспектам, связанным с санитарными нормами, по которым перья домашней птицы считаются наиболее опасными для развития различных эпидемий.

Однако шведские ученые отмечают, что проведенные ими эксперименты в данной области показали успешные результаты. Особенно специалисты подчеркнули, что наличие небольшого числа питательных белков, аминокислот и других полезных микроэлементов принесет только пользу. Например, подобная субстанция может увеличить привес крупного рогатого скота или надои молока.

Образованный разработчиками стартап Bioextrax планирует в течение года адаптировать технологию, чтобы белковая жидкость была безопасна и для потребления человеком и ее могли использовать в пищевой промышленности.