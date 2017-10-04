Ученые нашли связь между сексом и старением

По теории одноразовой сомы, старение может быть результатом компромисса между воспроизведением и долгожительством, связанным с тем, что организм вынужден тратить энергию на обменные процессы. Чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов, пишет РИА Новости.

Ученые исследовали 80 двухмесячных самцов крыс. Их поделили на 4 группы, в которых они доживали до трех, шести, 12 и 24 месяцев, после чего их умерщвляли. В каждой из групп имелось две подгруппы: в одной животные спаривались с самками, а в другой вели "холостяцкий" образ жизни.

Органы и ткани животных после смерти проанализировали на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, который выражался в виде концентрации активных форм кислорода и вызванных ими повреждений ДНК.

Оказалось, что у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки выше, чем у животных, которые не спаривались с самками. Причем наибольший вред клеткам нанесла сексуальная активность в молодом возрасте.