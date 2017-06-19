Ученые нашли "виновника" аномального лета

Именно этот спутник ученые считают виновником аномально холодного лета 2017 года в европейской части России.

Исследователи сделали замеры и установили, что в те дни, когда китайский спутник работал в полном режиме, резко портилась погода, шли дожди, усиливались ветры.

Метеорологи уверяют, что вскоре концентрация частиц в атмосфере нормализуется, пишет ura.ru.

Между тем в Алтайском крае 19 июня местами сохраняется сильная жара: максимальная температура воздуха может достичь +35 … +40С.