Китайский спутник "Мо-Цзы", который участвовал в опытах по квантовому перемещению, мог "сбить" тепло на планете, пишет "Национальная служба новостей".
Именно этот спутник ученые считают виновником аномально холодного лета 2017 года в европейской части России.
Исследователи сделали замеры и установили, что в те дни, когда китайский спутник работал в полном режиме, резко портилась погода, шли дожди, усиливались ветры.
Метеорологи уверяют, что вскоре концентрация частиц в атмосфере нормализуется, пишет ura.ru.
Между тем в Алтайском крае 19 июня местами сохраняется сильная жара: максимальная температура воздуха может достичь +35 … +40С.
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