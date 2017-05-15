Учёные назвали аспирин смертельно опасным лекарством

Ученые проанализировали истории болезни пациентов, которые принимали этот препарат, и тех, кто не употреблял его вовсе. Экспертам удалось выяснить, что аспирин может вызвать инсульт и другие заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом особенно риску подвержены люди с мерцательной аритмией.

Специалисты отмечают, что в будущем медики откажутся от аспирина и заменят его на другие, более безопасные препараты.