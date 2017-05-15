Учёные назвали аспирин смертельно опасным лекарством

Сотрудники центра изучения сердца медицинского института Солт-Лейк-Сити установили, что аспирин не такое уж и безобидное лекарство, а даже смертельно опасное. В ходе масштабного исследования выяснилось, что долговременный прием ацетилсалициловой кислоты может стать причиной инсульта.
Ученые проанализировали истории болезни пациентов, которые принимали этот препарат, и тех, кто не употреблял его вовсе. Экспертам удалось выяснить, что аспирин может вызвать инсульт и другие заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом особенно риску подвержены люди с мерцательной аритмией.
Специалисты отмечают, что в будущем медики откажутся от аспирина и заменят его на другие, более безопасные препараты.
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