Ученые назвали лучшее время, чтобы есть и не толстеть

Американские ученые из Университета юго-западного медицинского центра попытались определить лучшее время для приема пищи, которое позволит людям оставаться в форме. Желающим похудеть следует принимать пищу не позже, чем за четыре часа до сна, пишет Ura.Ru.
Исследователи сделали вывод, что так называемый ночной жор — этой главный враг стройной фигуры. Они не рекомендуют есть все подряд. Даже сбалансированное или низкокалорийное питание вечером не способствует похудению.
Для подтверждения своей теории эксперты провели эксперимент на мышах. Их разделили на три группы. Похудели те зверьки, которые ели исключительно днем и низкокалорийную пищу. Не набрали в весе те, кто ели и в светлое, и в темное время суток, но только полезную еду. Неограниченные же ни в чем мыши значительно прибавили в весе за время проведения испытания.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.