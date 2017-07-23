Ученые назвали лучшее время, чтобы есть и не толстеть

Исследователи сделали вывод, что так называемый ночной жор — этой главный враг стройной фигуры. Они не рекомендуют есть все подряд. Даже сбалансированное или низкокалорийное питание вечером не способствует похудению.

Для подтверждения своей теории эксперты провели эксперимент на мышах. Их разделили на три группы. Похудели те зверьки, которые ели исключительно днем и низкокалорийную пищу. Не набрали в весе те, кто ели и в светлое, и в темное время суток, но только полезную еду. Неограниченные же ни в чем мыши значительно прибавили в весе за время проведения испытания.