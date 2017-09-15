Ученые назвали лучшими любовниками некрасивых мужчин

Некрасивые мужчины относятся к своим вторым половинкам с большим вниманием, чаще делают любимых женщин счастливыми. К таким выводам пришли ученые из университета штата Флорида, сообщает Lenta.ru.
В исследовании участвовали более 100 пар из Далласа и Техаса. Каждого человека сфотографировали, после чего специалисты оценили их красоту и узнали, как тщательно добровольцы следят за своим внешним видом. Кроме того, ученые спросили участников эксперимента, насколько они счастливы в браке.
В результате эксперимента исследователи выяснили, что самыми счастливыми оказались пары, в которых женщина красивее мужчины. Ученые полагают, что красивые мужчины часто пользуются своим преимуществом и не уделяют много времени любимой женщине. Некрасивые мужчины, наоборот, каждый день стараются радовать вторую половинку и помогают ей в домашних делах. Кроме того,они проявляют большую сексуальную активность, что помогает укреплению брака.
По мнению ученых, красота мужчины во многом мешает формированию счастливых браков.
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