Ученые назвали оптимальную продолжительность рабочей недели

Чтобы установить максимально допустимую продолжительность рабочей недели, ученые оценили состояние здоровья 8000 человек в возрасте от 24 до 65 лет. Оказалось, что люди, которые работают больше 39 часов в неделю, чаще сталкиваются с психологическими проблемами.

Ученые также отмечают, что женщины не должны посвящать работе более 34 часов в неделю. Низкую цифру специалисты объясняют необходимостью женщин посвящать время семье и работе по дому.

"Долгие часы работы подрывают психическое и физическое здоровье человека, потому что не остается достаточно времени на хорошее питание и уход за собой", - говорит один из авторов исследования Хуон Динь.