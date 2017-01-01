Ученые назвали оптимальную продолжительность рабочей недели

Максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 39 часов. Такое исследование специалистов из Австралийского национального университета опубликовано в журнале Social Science & Medicine. Пишет "Вокруг света".
Чтобы установить максимально допустимую продолжительность рабочей недели, ученые оценили состояние здоровья 8000 человек в возрасте от 24 до 65 лет. Оказалось, что люди, которые работают больше 39 часов в неделю, чаще сталкиваются с психологическими проблемами.
Ученые также отмечают, что женщины не должны посвящать работе более 34 часов в неделю. Низкую цифру специалисты объясняют необходимостью женщин посвящать время семье и работе по дому.
"Долгие часы работы подрывают психическое и физическое здоровье человека, потому что не остается достаточно времени на хорошее питание и уход за собой", - говорит один из авторов исследования Хуон Динь.
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