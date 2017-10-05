Ученые назвали основную причину появления рака

Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, что 40 % всех случаев рака, выявленных в США, были вызваны либо самим ожирением, либо другими причинами, способствующими появлению лишнего веса. О этом пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 630 тысяч американцев с диагнозом рак. Ученые выявили связь между ожирением и 13 видами злокачественных опухолей, в том числе рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовидной железы, желчного пузыря, желудка, печени, поджелудочной железы, почек, яичников, матки, толстой кишки и множественную миелому. Эти разновидности составили 40 % всех случаев рака, зарегистрированных в 2014 году в США.
Количество случаев рака, связанного с ожирением, увеличилось на семь процентов в период между 2005 и 2014 годами.
По словам директора отдела профилактики и контроля за раковыми заболеваниями CDC Лизы Ричардсон, потеря веса может уменьшить риск злокачественных новообразований.
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