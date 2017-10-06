Ученые назвали причину мастурбации

Американские ученые выяснили причины мужской и женской мастурбации. Согласно выводам специалистов, самоудовлетворение связано с недостаточным количеством секса у мужчин, а у женщин — с желанием получить дополнительное удовольствие во время полового акта. Об этом пишет журнал Archives of Sexual Behavior.
В исследовании участвовали 7648 мужчин и 8090 женщин. Возраст добровольцев достигал 18-60 лет, сообщает Lenta.ru. Среди них было проведено анкетирование, в ходе которого респонденты сообщили, как часто они мастурбируют, когда они занимались этим в последний раз, насколько они удовлетворены своей половой жизнью.
Ученые выяснили, что неудовлетворенные мужчины склонны заниматься мастурбацией, которая играет компенсаторную роль. В то же время, чем чаще у женщин был секс, тем чаще они прибегали к самоудовлетворению как дополнительной стимуляции. В этом случае мастурбация выполняла комплементарную функцию.
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