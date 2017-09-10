Учёные назвали пять самых необычных причин ожирения

Ученые утверждают, что причин ожирения намного больше, чем считалось ранее. Диетологии составили список самых неожиданных причин, сообщает "Петербургский дневник".
Специалисты сообщают, что к ожирению может привести нарушение микрофлоры. В результате неправильной работы кишечника метаболизм приостанавливается, человек начинает набирать лишние килограммы.
По словам исследователей из США, серьезное воздействие на организм оказывает пластиковая посуда и химические соединения. Они способны вызывать хронические заболевания, после чего организм человека не может быстро сжигать калории. Тот же эффект дают загрязнение воздуха, сигаретный дым и сажа.
Обмен веществ замедляется даже из-за обычного гриппа.
Самой же необычной причиной ожирения ученые назвали установку кондиционера. Устройство якобы может вырабатывать вещества, которые влияют на температуру тела таким образом, что организм перестает сжигать жиры.
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