Ученые назвали вред и пользу новогодних праздников для мозга

Выяснилось, что во время празднования Нового года у человека начинают активнее работать некоторые отделы головного мозга. Происходит выброс так называемых гормонов счастья — серотонина и дофамина, которые вызывают положительные эмоции.



Обмен подарками активизирует центры, отвечающие за чувство вознаграждения. Исследования показывают, что дарить - лучше чем получать: искренняя радость от сделанного добра, по некоторым данным, способна продлевать жизнь.



Ещё один гормон, работа которого напрямую связана с духом новогодних праздников — окситоцин. Его называют "гормоном доверия и привязанности", а порой — "гормоном объятий". Именно он позволяет в новогоднюю ночь ощутить нежность по отношению к семье и друзьям, находящимся рядом в этот момент.



Однако предпраздничные приготовления вызывают стресс. Это проявляется в выбросе адреналина и кортизола. Последний может влиять на работу гиппокампа, что временно негативно сказывается на памяти и способности выполнять несколько задач одновременно.

А как насчет традиционного переедания? Избыток пищи сказывается на работе гипоталамуса и, как следствие, иммунной системы. В случае, если это происходит регулярно, подобное чревато развитием диабета и заболеваний сердца. "Однако специалисты спешат заявить, что от одного новогоднего застолья подобного эффекта ждать не приходится, так что позволить себе лишний кусочек любимого угощения по случаю праздника вполне можно", заключает газета.