Ученые обнаружили внутри Луны большие запасы воды

Ученые предполагают, что в ядре или мантии Луны может быть вода, пишет ФАН.
Эксперты проанализировали образцы лунных пород, и оказалось, что водород в них абсолютно идентичен земному. Это также подтверждает теорию о том, что Луна образовалась из обломков Земли после столкновения планеты с крупным космическим объектом около 4,5 миллиардов лет назад. Следовательно, на Луне, как и на Земле, может быть вода.
Жидкость невозможно обнаружить на поверхности спутника потому что у него нет атмосферы и магнитного поля, поэтому вода сразу же испаряется под воздействием солнечных лучей.
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