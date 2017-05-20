Ученые обнаружили внутри Луны большие запасы воды

Эксперты проанализировали образцы лунных пород, и оказалось, что водород в них абсолютно идентичен земному. Это также подтверждает теорию о том, что Луна образовалась из обломков Земли после столкновения планеты с крупным космическим объектом около 4,5 миллиардов лет назад. Следовательно, на Луне, как и на Земле, может быть вода.

Жидкость невозможно обнаружить на поверхности спутника потому что у него нет атмосферы и магнитного поля, поэтому вода сразу же испаряется под воздействием солнечных лучей.