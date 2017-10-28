Ученые определили, что делает женщину более привлекательной

Европейские ученые установили, что изгиб спины значительно повышает привлекательность женщины, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале Evolutionary Psychological Science.
Специалисты провели эксперимент: они демонстрировали добровольцам трехмерные модели женской фигуры с разной осанкой и просили оценить степень их привлекательности по шкале от одного до десяти. Ученые следил, к какой части тела прикован взгляд испытуемого.
Оказалось, что при равных физиологических параметрах именно выгнутость поясничного отдела делала женщину "максимально привлекательной". Кроме того, чем сильнее был изгиб, тем дольше взгляд участников эксперимента фокусировался на бедрах.
Как полагают ученые, эти данные свидетельствуют о том, что человек, подобно другим млекопитающим, воспринимает выгнутую осанку как сигнал к спариванию.
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