Ученые определили идеальные параметры тела

Ученые Великобритании определили идеальные размеры для мужского и женского тела. Результаты они получили при помощи специальной интерактивной 3D-программы, сообщает издание "Актуальные новости".
В исследовании участвовали 40 пар, средний возраст которых 19-20 лет. Они ответили на вопросы о том, какие размеры тела считают максимально привлекательными для себя и своего партнера. Ученые создали специальную 3D-дизайн программу, при помощи которой участники самостоятельно моделировали идеальное тело. Исследователи смогли высчитать индекс массы составленных тел, определить объемы талии, груди и вычислить другие показатели.
И мужчины, и женщины предпочли подтянутые и спортивные тела. Женщины указали, что идеальным для них является тело, чей индекс массы тела меньше собственного, при этом они указали большую грудь. Для идеального мужского тела дамы выбрали накаченную грудь, широкие плечи и тонкую талию.
Мужчины для себя считают идеальными накаченные ноги и грудь. Что касается идеального женского тела, то мужчины выбрали стройную фигуру и заявили, что желали бы видеть у дам большую грудь.
В итоге получилось, что женщина должна быть стройной и подтянутой, а мужчина мускулистым и широким. Эксперты отметили, что женщины слишком переоценивают красоту груди, а мужчины — накаченных ног.
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